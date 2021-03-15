Очередь за талоном, чтобы встать в очередь: рязанцы жалуются на работу больницы №11. Фото: Роман Слепов | https://vk.com/tr_ryazan

Рязанцы продолжают жаловаться на огромные очереди в медучреждения. На этот раз люди оказались недовольны очередью к терминалу, чтобы взять талон «в очередь на регистратуру» больницы №11.

«Всего один терминал! Бабульки не совсем разбираются и задерживают всех на очень длительное время», - написал очевидец и автор фотографии рязанец Роман Слепов.

В комментариях многие пользователи написали, что подобная ситуация во многих поликлиниках Рязани.

— Очередь, что бы встать в очередь?! Я ничего не путаю?! — спрашивает один из подписчиков.

— Не путаете. И так уже не первую неделю.

Как отмечают рязанцы, такая «оптимизация» в больнице уже давно. Чтобы попасть в регистратуру, нужно взять талон. Но летом было несколько терминалов, а сейчас остался только один.

Ранее один их рязанцев пожаловался на сложности записи в стоматологию №3. Мужчина три недели не может поймать заветный талон на поход к врачу (читать подробнее).

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