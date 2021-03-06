Рязанец пожаловался на сложности записи в стоматологию №3

Рязанец пожаловался в соцсетях, что уже как три недели не может записаться в стоматологическую поликлинику №3 на лечение зубов.

«Жена с 12:00 до 14:00 караулит талоны на Госуслугах, но их просто нет. Один раз появился единственный талон на 9 утра. Но я работаю в это время. В регистратуре мне сказали, что талон нужно брать в 7 утра. Но это доступно не всем», - жалуется мужчина.

Рязанец недоумевает, почему в 21 веке люди вынуждены отпрашиваться с работы, чтобы взять талон к врачу, отстаивать очереди, потом отпрашиваться повторно для приема.

«Непонятно, зачем тогда нужны Госуслуги?» - вопрошает аноним с больными зубами.

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