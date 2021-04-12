Илья Варламов: Возможно мы скоро увидим, как из рязанской лужи начнут выходить гигантские ящеры

В гигантской луже завелась рыба.

Урбанист и блогер Илья Варламов на своем канале «Че Происходит» прокомментировал новость «КП»-Рязань» о появлении живых рыб во дворе дома на улице Крупской.

Напомним, 4 апреля мы написали о том, что в одном из дворов в Московском районе в гигантской луже завелась живая рыба.

При этом Илья Варламов сообщил, что жителям улицы несказанно повезло: «где еще в России можно найти прудик с рыбками прямо во дворе».

- Это не только умиротворяет, но можно еще поймать обед прямо с балкона, - поделился Варламов.

Дальше блогер предположил, что возможно мы скоро увидим, как из этой лужи начнут выходить гигантские ящеры, которых мы помним по урокам биологии, где нам показывали теорию Дарвина.

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