В одном из рязанских дворов в огромной луже завелась рыба

Увидев в луже рыб, дети очень удивились.

Во дворе дома №21 на улице Крупской в Рязани из-за растаявшего снега образовалась гигантская лужа в которой завелась рыба. Видеоролик, запечатлевший необычное природное явление, в редакцию прислали читатели «КП-Рязань».

За кадром слышен удивленный голос ребенка, снявшего необычное видео:

- Мама! Мы нашли рыбу в огромной луже. Живая рыба! Тут три живые рыбки!

И действительно, если внимательно присмотреться, то можно увидеть в талой воде маленькую черную рыбку.

Доцент Рязанского агротехнологического университета имени П.А. Костычева и Современного технического университета, кандидат биологических наук Антон Барановский считает, что рыбки не могли оказаться в такой воде без вмешательства человека:

- Вряд ли это рыба из аквариума, так как для нее пока еще слишком холодно. Бывают, конечно, холодоустойчивые виды, но даже им нужно постепенно привыкать к такой температуре воды. Перед нами же, скорее всего, обычные наши речные рыбки. Возможно, что кто-то, возвращаясь с рыбалки, просто вылил в лужу живца. Не возвращаться же с ним домой.

По мнению Антона Валерьевича, рыбки могут прожить в такой воде достаточно долго, но только до тех пор, пока лужа не высохнет до конца.

Жить в луже рыбки могут до тех пор пока она не пересохнет.

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