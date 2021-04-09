В выходные в центре Рязани заработает прокат электросамокатов

9 апреля на улицы Рязани начинает возвращаться велошеринг. Сначала парковки велосипедов появятся в центре города, а через два-три дня - в других районах. Об этом сообщает Lucky Bike RZN.

Кроме того, по данным компании, в прокате появятся и электросамокаты. Первые 50 штук будут ждать рязанцев в центре города уже 10-11 апреля.

Сколько стоит прокат электросамокатов в Рязани:

- тариф 5 рублей за одну минуту, плюс плата за доступ к самокату 35 рублей.

Отмечается, что велосипедных тарифов теперь будет только два:

- поминутный 2 рубля/минута;

- сезон - 2,5 тысячи рублей с поездками до 45 минут.

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