В Рязани продолжают штрафовать за видео о «жуликах и ворах»

Алексей Навальный во время одного из заседаний суда по видеосвязи. Фото: Иван МАКЕЕВ

Очередной пользователь соцсетей получил штраф за распространение ролика «Припомним Жуликам и Ворам их Манифест – 2002». Причем уже не первый раз о наказании за «правонарушение экстремистской направленности» во всеуслышание заявляет Октябрьский районный суд Рязани. Аналогичные случаи были, например, в сентябре 2020-го и марте 2021 года.

Упомянутый ролик размещен на канале Алексея Навального еще в октябре 2011 года. В 2013-м по решению Кировского районного суда города Новосибирска он внесен в федеральный список экстремистских материалов.

Еще одним «правонарушителем», разместившим ролик на персональной странице, стал 30-летний житель Рязани. В суде он полностью признал свою вину и был оштрафован. Статья 20.29 КоАП РФ, по которой возбуждалось дело, предусматривает денежное взыскание от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

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