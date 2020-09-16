Закручивая гайки: рязанца наказали за размещение ролика Навального

Творение Алексея Навального обошлось рязанцу штрафом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Рязани под суд попал человек, поделившийся в одном из сообществ некой социальной сети роликом с официального канала оппозиционера Алексея Навального на видеохостинге YouTube. Этот материал решением Кировского районного суда Новосибирска (№2066 от 21.06.2013) признан экстремистским, а потому за его распространение грозит административная ответственность.

37-летний горожанин, знал он о таком статусе ролика или нет, в итоге нарвался на штраф. Согласно статье 20.29 КоАП РФ, денежное взыскание может быть от 1 до 3 тысяч рублей.

Свою вину, как утверждается на сайте Октябрьского районного суда, мужчина признал. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.