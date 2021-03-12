Еще одного жителя Рязани оштрафовали за ролик о «жуликах и ворах»

В Рязани Октябрьский районный суд оштрафовал 24-летнего мужчину за размещение на личной странице ролика «Припомним Жуликам и Ворам их Манифест – 2002». Это короткое видео, опубликованное на канале оппозиционера Алексея Навального еще в октябре 2011 года. Какой политической силе оно посвящено, говорить излишне.

Решением Кировского районного суда города Новосибирска от 2013 года материал внесен в федеральный список экстремистских, поэтому его распространение запрещено. Действия молодого рязанца расценили именно как распространение. Выплатить ему за это предстоит 1000 рублей. Постановление вступило в законную силу.

Отметим, что это уже не первый случай, когда Октябрьский районный суд штрафует за распространение упомянутого ролика (читать подробнее).