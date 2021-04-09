В деле об убийстве и самоубийстве в Сараевском районе поставлена точка.

Следователи завершили расследование уголовного дела по двойному убийству в Сараевском районе в связи со смертью подозреваемого. Об этом «КП-Рязань» сообщили в правоохранительных органах.

Установлено, что 30 ноября 2020 года недалеко от села Высокое на проселочной дороге обнаружили два трупа – 30-летней женщины и ее 32-летнего бывшего сожителя.

Ранее они жили вместе, а потом расстались. Мужчина настаивал, что отношения необходимо наладить, неоднократно угрожал девушке, что наложит на себя руки, если она к нему не вернется, но девушка была непреклонна.

В понедельник, 30 ноября, он подкараулил ее, когда она возвращалась домой на «десятке». Вышел на дорогу и первым же выстрелом из охотничьего ружья убил ее. Заряд дроби через лобовое стекло попал женщине в голову.

Машина по инерции продолжила движение, и когда поравнялась с мужчиной, он выстрелил еще раз - через водительское боковое стекло. Дробь через плечо попала в легкое и сердце. Машина еще чуть-чуть проехала и заглохла на первой передаче.

Убийца открыл дверь, убедился, что женщина мертва, и выстрелил в себя.

По данному факту Кораблинским МСО СУ СК России по Рязанской области было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). После проведения многочисленных экспертиз, в том числе в других регионах, уголовное дело прекратили в связи со смертью подозреваемого.

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