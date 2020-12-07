Сараевский Отелло застрелил бывшую подругу, а потом покончил с собой

30 ноября на одной из проселочных дорог в Сараевском районе обнаружили два трупа – 30-летней женщины и ее 32-летнего бывшего сожителя. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

— Известно, что они когда-то встречались, жили вместе. У них даже был малолетний ребенок, — рассказывает человек, знакомый с ситуацией. — Потом по каким-то причинам они разошлись, но парень настаивал, чтобы вновь наладить отношения, и жить вместе. Он неоднократно угрожал девушке, что наложит на себя руки, если она к нему не вернется. Однако, девушка не соглашалась.

По словам источника, в понедельник он подкараулил, когда женщина проезжала на машине по проселочной дороге, остановил ее и несколько раз выстрелил в бывшую сожительницу из охотничьего ружья. После этого, по предварительным данным, он сел возле автомобиля и застрелился (смотреть фото с места преступления).

Как бы там ни было, компетентные органы сейчас возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух и более лиц». Расследование продолжается.

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