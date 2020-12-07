Появилось фото с места убийства и самоубийства в Сараевском районе.

Следственный комитет опубликовал фото с места убийства и самоубийства в Сараевском районе. Напомним, поздно вечером 30 ноября 34-летний мужчина сначала застрелил 30-летнюю бывшую сожительницу, а потом покончил с собой. Причиной послужило то, что женщина не хотела к нему возвращаться после расставания.

Во время очередной ссоры мужчина подкараулил бывшую сожительницу, которая проезжала по проселочной дороге у села Высокое, и несколько раз выстрелил. После этого покончил с собой, выстрелив из того же оружия (читать подробнее).

В настоящее время Кораблинское МСО СУ СК России по Рязанской области продолжает расследование уголовного дела по статье УК РФ «Убийство двух и более лиц».

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