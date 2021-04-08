На улице Циолковского прямо за рулем умерла 70-летняя рязанка

Днем 8 апреля возле дома №5 по улице Циолковского произошло ДТП. Об этом «КП-Рязань» сообщили в управлении рязанского ГИБДД.

По предварительным данным, 70-летней женщине за рулем автомобиля Toyota Verso стало плохо, и машина въехала в перильное ограждение. Прибывшие на место полицейские зафиксировали смерть пенсионерки.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, чтобы установить точную причину смерти и все обстоятельства случившегося.

Последний подобный случай в регионе произошел в январе 2021 года в Михайловском районе, когда в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Октябрьский за рулем «Жигулей» 12-й модели скончался водитель (читать подробнее).

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