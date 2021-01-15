Утром 14 января в михайловскую полицию поступило сообщение о том, что в поселке Октябрьский за рулем «Жигулей» 12-й модели скончался водитель. После того как у мужчины остановилось сердце, автомобиль врезался в дорожное ограждение.Сотрудники ДПС, прибывшие на место происшествия, обнаружили в салоне машины труп 61-летнего местного жителя. Внешних признаков насильственной смерти на теле не нашли.«В настоящий момент устанавливается точная причина смерти водителя, а также все обстоятельства дорожного происшествия», - сообщает УМВД России по Рязанской области.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!