Под Рязанью произошло жестокое убийство

Вечером 6 апреля в деревне Шахманово Рязанского района произошло убийство. Об этом «КП-Рязань» сообщили в Следственном комитете. По информации ведомства, во время пьяной посиделки местный житель забил до смерти приятеля.

— По предварительным данным, поводом для убийства послужила внезапная личная неприязнь, — рассказывает старший следователь Рязанского МСО СУ СК России по Рязанской области Юлия Баранова. — Более точно сказать пока нельзя, все устанавливается, то же самое касается и орудия убийства... Есть предположения, каким именно подручным средством воспользовался подозреваемый, но уверенно сказать можно только после проведенной экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее за убийство сожительницы в городе Кораблино рязанца осудили всего на полтора года. Приговором недовольны ни следователи, ни сам подсудимый (читать подробнее).

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