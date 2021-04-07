За убийство сожительницы рязанца осудили всего на полтора года

В городе Кораблино вынесли приговор местному жителю, который еще в прошлом году из-за ревности зарезал свою сожительницу.

По данным суда, мужчина поругался с женщиной, и она ушла пожить в семье его двоюродного брата.

Через некоторое время, изрядно приняв на грудь, он приехал за ней, но обнаружил, что дама его тоже сильно пьяна. Именно в этот момент в его затуманенном алкоголем мозгу зашевелились ревностные мысли, и он решил «причинить вред ее здоровью». Для этого он схватил на кухне хозяйственный нож, и – дальше цитата из релиза Кораблинского районного суда: «не желая смерти потерпевшей, нанес ей два удара клинком в живот и правое бедро».

После этого мужчина вытащил потерпевшую на улицу, где попытался привести ее в сознание, нанося ей удары ладонью по лицу и телу.

Впоследствии «скорая» доставила женщину в районную больницу, где она от полученных ран и скончалась - одним из ударов мужчина перерезал ей бедренную артерию.

На суде подсудимый вину в совершенном преступлении не признал, но судья, посчитав, что мужчина убил подругу по неосторожности, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу и уже обжалован Следственным комитетом.

— Мы возбудили дело по ч. 1 ст. 105 «Убийство», но почему суд решил переквалифицировать в убийство по неосторожности – не знаю, и комментировать не могу. Будем обжаловать приговор, — рассказывает следователь по особо важным делам Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Алексей Мастюков. — На следствии обвиняемый вину тоже не признавал, говорил, что нож не брал, никого не бил, но все доказательства были против него.

Ранее стала известна причина смерти рязанца, труп которого нашли на полу в своем доме в Ухоловском районе. Следственный комитет продолжает проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося (читать подробнее).

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