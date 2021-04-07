На рязанцах испытают новый препарат от COVID-19

Фото: «Ростех».

На базе Рязанского государственного медицинского университета проведут испытания нового препарата для лечения коронавируса - «Ковид-глобулин». Информация об этом появилась в Государственном реестре лекарственных средств.

Разрешение на проведение II и III фазы клинических испытаний было выдано Министерством здравоохранения РФ. Во время исследований будет дана оценка безопасности, эффективности и фармакокинетики препарата в дополнение к стандартной терапии для лечения пациентов со среднетяжелым течением COVID-19.

Всего в испытаниях примут участие 460 добровольцев. Помимо Рязани испытания пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Ярославле, Республике Татарстан, Самаре, Смоленске и Краснодаре.

Новый препарат создан в результате кооперации холдинга «Нацимбио» и госкорпорации «Ростех» на основе плазмы крови людей, переболевших COVID-19.

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