Врачи выявили десять рязанцев, у которых может внезапно остановиться сердце. Фото: Александр ГЛУЗ

Специалисты кардиодиспансера возобновили выездную работу по районам Рязанской области, сообщает региональное министерство здравоохранения. Во время этих поездок врачи отбирают пациентов для оказания высокотехнологичной медпомощи.

— Приемы уже были на базе Касимовского, Скопинского, Шиловского и Ряжского межрайонных сосудистых центров, — рассказывает заместитель главного врача по лечебной части Людмила Девятова. — Мы отобрали десять пациентов, нуждающихся в установке кардиостимуляторов. Приборы устанавливаются в случаях, когда существует угроза внезапной остановки сердца.

В настоящее время часть из отобранных пациентов уже госпитализирована в кардиодиспансер, остальные проходят предварительное обследование. В ближайшее время всем им установят кардиостимуляторы.

Ранее сообщалось, что в профессорской клинике РязГМУ стали лечить варикоз без операции, с помощью лазера. Время на процедуру всего 30-40 минут (читать подробнее).

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