В клинике РязГМУ стали лечить варикоз лазером

Флеболги Рязани стали качественно лечить варикозное расширение вен.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В профессорской клинике рязанского медуниверситета стало доступно безоперационное лечение варикоза. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.
Применяют в клинике метод эндовенозной лазерной облитерации или коагуляции. На данный момент этот метод лечения варикоза фенологи Рязани считают одним из самых передовых, малотравматичных и малоинвазивных способов.
Лечение заключается в воздействии лазера с определенной длиной волны на внутреннюю поверхность сосуда. Стерильный инструмент через прокол вводят в вену, стенки которой разогреваются под воздействием лазера, что в итоге приводит к закрытию ее просвета – толщина вены значительно уменьшается.
Все этапы - введение световода, воздействие на вену и процесс запаивания - в режиме реального времени контролируются УЗИ-аппаратом.
Все лечение длится 30-60 минут, а сама процедура проводится под местным обезболиванием и не требует реабилитации. Во время облитерации и коагуляции, а также после нее пациент не чувствует существенного дискомфорта и сразу после посещения флеболога самостоятельно покидает клинику.
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