В клинике РязГМУ стали лечить варикоз лазером

Флеболги Рязани стали качественно лечить варикозное расширение вен. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В профессорской клинике рязанского медуниверситета стало доступно безоперационное лечение варикоза. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Применяют в клинике метод эндовенозной лазерной облитерации или коагуляции. На данный момент этот метод лечения варикоза фенологи Рязани считают одним из самых передовых, малотравматичных и малоинвазивных способов.

Лечение заключается в воздействии лазера с определенной длиной волны на внутреннюю поверхность сосуда. Стерильный инструмент через прокол вводят в вену, стенки которой разогреваются под воздействием лазера, что в итоге приводит к закрытию ее просвета – толщина вены значительно уменьшается.

Все этапы - введение световода, воздействие на вену и процесс запаивания - в режиме реального времени контролируются УЗИ-аппаратом.

Все лечение длится 30-60 минут, а сама процедура проводится под местным обезболиванием и не требует реабилитации. Во время облитерации и коагуляции, а также после нее пациент не чувствует существенного дискомфорта и сразу после посещения флеболога самостоятельно покидает клинику.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!