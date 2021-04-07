В Рязанском онкодиспансере проводят бескровные операции на печени

В Рязанском онкодиспансере провели уже три операции с помощью аргоноплазменного коагулятора. Аппарат используется во время вмешательств по поводу злокачественных новообразований печени и позволяет бескровно рассекать печеночную ткань.

Потребность в аппарате медики объясняют «повышенным вниманием» (видимо, из-за распространенности) к колоректальному раку:

«Если десять лет назад пациенты с таким диагнозом могли получать только химиотерапевтическое лечение, то сейчас можно улучшить результаты лечения за счет оперативного вмешательства», - цитирует областной минздрав врача-онколога Сергея Мерцалова.

Специалист объясняет, что подобные операции, как правило, были связаны с большой кровопотерей и проводились только соматически сохранным пациентам. Коагулятор же позволяет получать высокотехнологичную медпомощь пациентам с сопутствующими заболеваниями и после химиотерапии.

Плазменный коагулятор, по информации с сайта госзакупок, обошелся в сумму более 800 тыс. рублей.