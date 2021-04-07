Стало известно, кого записали в жертвы COVID-19 в Рязанской области 7 апреля

Во вторник, 7 апреля, статистику летальных случаев от COVID-19 в Рязанской области пополнили три человека. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что это 84-летняя женщина, а также 60-летний и 79-летний мужчины.

Все они скончались в феврале. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти во всех четырех случаев стал COVID-19.

Всего, по официальным данным, на 7 апреля COVID-19 в Рязанской области унес жизни 390 человек.

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Оперативная группа опубликовала свежую сводку (подробности).