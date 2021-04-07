Все о коронавирусе в Рязанской области на 7 апреля

В среду, 7 апреля, в Рязанской области выявили 51 новый случай COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 26 673 рязанцев.

Поправились за сутки 59 человек. Общее количество выздоровевших – 24 760 человек. Ежедневное количество поправляющихся начинает превышать количество заболевших.

К сожалению, не обошлось без пополнения летальной статистики. В списки скончавшихся внесли еще три фамилии. Всего, по официальным данным, на 7 апреля COVID-19 в Рязанской области унес жизни 390 человек.

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Оперативная группа рассказала о возрасте и поле скончавшихся (подробности).