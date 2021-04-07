Рязанцы вновь пожаловались на огромную очередь в больнице №11

Несколько десятков человек пытаются получить талоны. Фото: Сергей Семизаров.

Рязанцы вновь запечатлели огромную очередь за талонами в больнице №11. Фотографии появились в паблике «Рязанский формат».

«О медицине пара слов. ГКБ №11. Очередь за талонами, в том числе в регистратуру. На втором фото - люди с талонами на прием просят дать им амбулаторные карты. Но нет, система важнее, все были посланы... в очередь», - говорится в сообщении рязанца Сергея Семизарова.

Люди с талонами на прием просят дать им амбулаторные карты. Но их послали в очередь.

Жалобы на работу 11-ой больницы поступали еще в середине марта. Люди были недовольны очередью к терминалу, чтобы взять талон «в очередь на регистратуру» (читать подробнее).

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