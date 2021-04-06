На дороги Рязани область направит еще 50 млн рублей

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На ремонт дорог в Рязани и областного бюджета дополнительно направят 50 млн рублей. Сумма предназначена для ремонта дорог картами – более обширными участками, чем при обычном ямочном ремонте. Планируется охватить 36 тыс. кв.м. проезжей части.

«Темпы ремонта автодорог нужно срочно ускорять. Но, я особенно обращаю на это внимание, не в ущерб качеству», - сказал губернатор Николай Любимов.

Информация прозвучала на заседании правительства региона 6 апреля. На нем же Любимов привел примеры улиц, на которые горожане жалуются чаще всего (подробнее).

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