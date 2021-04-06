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Общество6 апреля 2021 14:56

Губернатор Любимов назвал самые плохие участки дорог Рязани

По словам главы региона, слушать отчеты мэрии смысла больше нет
Источник:kp.ru
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Губернатор Любимов назвал самые плохие участки дорог Рязани.

Губернатор Любимов назвал самые плохие участки дорог Рязани.

На заседании регионального правительства губернатор Николай Любимов назвал несколько участков дорог Рязани, на которые чаще всего жалуются жители города.

В список Любимова попали:

- автодорога от улицы Черновицкой до Ряжского шоссе;

- проезд Яблочкова на пересечении с улицей Циолковского;

- участок дороги с улицы Октябрьской на проезд Шабулина;

- Северная окружная дорога.

— Черный список таких улиц можно продолжать и дальше, — заверил губернатор. — Такое положение дел, конечно, недопустимо. И какие-то отчеты и пояснения городской администрации слушать смысла больше нет. Мне нужны четкие и конкретные действия и результаты.

Ранее митрополит Марк охарактеризовал состояние рязанских дорог двумя словам – разгильдяйство и воровство (читать подробнее).

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