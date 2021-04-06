Губернатор Любимов назвал самые плохие участки дорог Рязани.

На заседании регионального правительства губернатор Николай Любимов назвал несколько участков дорог Рязани, на которые чаще всего жалуются жители города.

В список Любимова попали:

- автодорога от улицы Черновицкой до Ряжского шоссе;

- проезд Яблочкова на пересечении с улицей Циолковского;

- участок дороги с улицы Октябрьской на проезд Шабулина;

- Северная окружная дорога.

— Черный список таких улиц можно продолжать и дальше, — заверил губернатор. — Такое положение дел, конечно, недопустимо. И какие-то отчеты и пояснения городской администрации слушать смысла больше нет. Мне нужны четкие и конкретные действия и результаты.

Ранее митрополит Марк охарактеризовал состояние рязанских дорог двумя словам – разгильдяйство и воровство (читать подробнее).

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