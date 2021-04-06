Разгильдяйство и воровство: Митрополит Марк высказался о рязанских дорогах. Фото: стоп-кадр из программы "Образ. Вопросы и ответы" епархиального радио.

В эфире епархиального радио митрополит Рязанский и Михайловский Марк объяснил слушателям, зачем нужно покаяние на примере рязанских дорог.

— Для того, чтобы исправляться. У нас огромное количество человек, которые в храм не ходят, которые живут совершенно не по божьим заповедям. И покаяние нужно, чтобы людей именно исправить. Вот сейчас апрель месяц, мы все едем по этим ужасным нашим рязанским дорогам… Мне водитель однажды сказал, это не дорога, это направление. Ну, понятно, разгильдяйство, воровство, но что нужно сделать, чтобы этого не было?! Да всем нужно становиться лучше. Вот как раз покаяние и призвано менять человека, и через человека менять общество.

Ранее глава администрации Рязани Елена Сорокина пообещала принимать конкретные решения по отношению к недобросовестным подрядчикам, задействованных в ремонте дорог (читать подробнее).

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