Губернатор недоволен вялой уборкой Рязани от грязи и мусора. Фото: Евгения ГУСЕВА

На заседании регионального правительства губернатор Рязанской области Николай Любимов обратил внимание чиновников мэрии на вопрос уборки улиц Рязани.

— Уборка города на мой взгляд и взгляд рязанцев ведется вяло. Ее нужно усиливать. Рязань – лицо области, город должен быть чистым, — заявил Любимов. — Правительство региона готово помогать городу в этом вопросе.

Ранее экологи в очередной раз призвали власти Рязани не использовать зимой песко-соляную смесь, так как считают главной причиной грязи и пыли на улицах города (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!