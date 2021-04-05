Главную причину грязи и пыли на улицах Рязани назвали экоактивисты

Экологи в очередной раз призвали власти Рязани не использовать зимой песко-соляную смесь. Ее считают главной причиной грязи и пыли на улицах города.

«За зиму песок перетёрся в глину и мелкую пыль. Теперь эти глинистые реки по всему городу, по обочинам и краям тротуаров - грязь, в воздухе ветер раздувает пыль, которая попадает нам в глаза, которой мы дышим», - констатирует Экологический рязанский альянс.

Также, по мнению экоактивистов, песко-соляная смесь играет свою роль в разрушении дорожного покрытия. В качестве альтернативы предлагается гранитная крошка, однако в управлении благоустройства ответили, что в Рязани нет условий для ее применения. Одно из них – наличие водоотведения – является ключевой претензией при организации ремонта улиц:

«Казалось бы, сделайте один раз нормально - с уклоном и ливневкой, чем два раза в год делать ямочный ремонт или все перестилать. Если вода будет скатываться либо в открытый сток, либо в ливневки - дороги будут стоять дольше», - заявили в ЭРА.

Исходя из опубликованного отрывка (см. ниже), в Рязани в следующие зимы чиновники намерены шире использовать увлажненный реагент.

«Есть же ещё опыт Белоруссии и Европы: если вы там были - наверняка обратили внимание, как там чисто на дорогах. Потому что дороги делают сразу капитально, правильно и на долгое время. А за дорогами ухаживают бережно и экологично. Давайте все же к этому стремиться», - призвали экоактивисты.