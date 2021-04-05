За год из окон в Рязанской области выпали 13 детей, трое из них погибли

За 2020 год в Рязанской области из окон выпали 13 детей, трое из них погибли. Таки данные в своем ежегодном докладе привела уполномоченный по правам детей в Рязанской области Анжелика Евдокимова.
Для сравнения, в 2018 году – смертельных случаев не было, а в 2019 году – погиб один ребенок.
«Для повышения безопасности детей в 2020 году прошли профилактические мероприятия, направленные на профилактику выпадения детей из окон», - говорится в сообщении.
Ранее указывались причины, из-за которых трое рязанских подростков покончили жизнь самоубийством (читать подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!