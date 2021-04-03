Стали известны причины самоубийств трех рязанских подростков

В 2020 году следователи СК возбудили три уголовных дела по фактам самоубийств несовершеннолетних, закончившихся их гибелью. Об этом в ежегодном докладе сообщила уполномоченный по правам детей в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

Для сравнения, в 2018 году было семь уголовных дел – пятеро детей погибли, в 2019 году было пять уголовных дел, четыре подростка погибли.

Что касается причин, по которым подростки решили в 2020 году на самоубийство – это переживание из-за смерти матери, неудовлетворительная сдача экзамена в школе и совершение преступления несовершеннолетним.

«Факты суицидов и покушений на них вызывают особое опасение, поскольку свидетельствуют о наличии серьезных проблем, связанных с формированием жизненных установок подростков, ощущением неустроенности во внешнем мире, отсутствием занятости и вовлечения в социально-полезную деятельность», - говорится в докладе.

КУДА ЗВОНИТЬ?

На территории Рязанской области действует единый общероссийский детский «телефон доверия» 8-800-2000-122 (звонок бесплатный и анонимный).

Специалисты экстренно и круглосуточно оказывают психологическую помощь детям в разрешении кризисных ситуаций, возникших как в семье, так и среди сверстников.

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