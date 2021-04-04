Администрация Рязани ответила на критику о качестве ремонта Народного бульвара

Оплата выполненных работ, по словам чиновников, будет произведена после выполнениях всех. требований

Администрация Рязани дала ответ на публикацию «КП-Рязань» «Отремонтированный по нацпроекту бульвар начал разваливаться». Напомним, в статье шла речь о множественном браке, допущенном при укладке тротуарной плитки на Народном бульваре.

Ведомстве уточнили, что ремонт проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (мы допустили не точность, указав - «Жилье и городская среда» - ред.) подрядчиком ООО «Стройкапиталгрупп».

«В отношении ряда выявленных нарушений при производстве работ по ремонту ул. Народный Бульвар продолжается проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры. Оплата выполненных работ будет произведена после выполнениях всех требований со стороны Управления благоустройства города и МБУ «Дирекция благоустройства города» в рамках условий муниципального контракта», - сообщила пресс-служба администрации.

При этом, по словам чиновников, с декабря по настоящий момент работы подрядчиком не проводились из-за погодных условий. Возобновление работ ожидается в ближайшее время - при наступлении устойчивых плюсовых температур.

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