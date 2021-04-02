Стало известно, как погиб бывший генеральный директор ГРПЗ Павел Будагов

Павел Леванович Будагов (1956-2021).
«Комсомольской правде» стали известны обстоятельства гибели бывшего генерального директора АО «Государственный Рязанский приборный завод» Павла Будагова.
Трагический инцидент произошел еще в начала марта.
Павел Леванович, катаясь на снегоходе, выехал на лед водоема. Тяжелая машина провалилась в воду. На помощь подоспели рыбаки, но, к сожалению, во время нахождения Павла Будагова в холодной воде не выдержало сердце.
АО «Государственный Рязанский приборный завод» Павел Будагов возглавлял с 2015 по 2020 годы.
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