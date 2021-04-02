После короткого замыкания семь рязанских троллейбусов продолжили движение

Семь рязанских троллейбусов временно приостановили движение из-за короткого замыкания в районе ТЦ «Барс» по направлению к Москве. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Не пошли дальше по маршруту троллейбусы №№1,8,9,10,16,17.

«Бригада МУП «УРТ» оперативно приступила к устранению аварийной ситуации. Движение восстановили к 17:30», - говорится в сообщении.

Несколько дней назад в микрорайоне Дашково-Песочня загорелся штанговый токоприемник («рога») троллейбуса (читать подробнее с видео).

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