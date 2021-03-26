В Дашково-Песочне у троллейбуса загорелись «рога»

Утром 26 марта в микрорайоне Дашково-Песочня загорелся штанговый токоприемник («рога») троллейбуса. Видео происшествия выложили в RZN_Life. Как отмечает автор ролика, все произошло напротив рынка.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Рязанцы в комментариях предположили, что на видео очередной троллейбус из Москвы.

Ранее «КП-Рязань» подробно рассказывала, почему в нашем городе контактная сеть троллейбусов в таком упадке. Изношенность сети составляет 95%, но меняют ее, только когда степень износа превысит допустимые нормы (читать подробнее).

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