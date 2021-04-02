В Рязани врачи спасли младенца с редким врожденным заболеванием. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Рязани спасли новорожденного ребенка с редким диагнозом – артрезия. Это врожденная патология, которую, как правило, обнаруживают после появления младенца на свет. Представляет она собой недоразвитие кишечника.

Как отмечают специалисты, в таких случаях у врачей есть всего несколько часов, чтобы успеть провести операцию.

— Сначала ребенку жизненно необходимо было установить стому – отверстие, которое создают хирурги для выведения продуктов жизнедеятельности, — рассказывает заведующий хирургическим отделением детской ОКБ Олег Ларькин. — Спустя пять месяцев, когда организм малыша был готов, мы выполнили проктопластику, то есть зафиксировали в анатомически правильном положении недоразвитую часть прямой кишки. Если послеоперационный период будет протекать благополучно, мы закроем стому и функции желудочно-кишечного тракта ребенка смогут полностью восстановиться.

«Такое хирургическое лечение в Рязанской области провели впервые, всего же в регионе фиксируют два-три подобных клинических случая в год», - говорится в сообщении минздрава.

Ранее «КП-Рязань» рассказывала о рязанце, который вызвал новую глазную болезнь, пока самостоятельно лечил старую. Только после того, как состояние ухудшилось, он вспомнил об офтальмологе (читать подробнее).

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