Рязанец вызвал новую глазную болезнь, пока самостоятельно лечил старую. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рязанские врачи спасли глаз 50-летнему пациенту, который долгое время занимался самолечением.

Пару недель назад к офтальмологу ОКБ имени Семашко Марине Скопинцевой обратился мужчина с жалобами на слезотечение, сильный зуд и ощущение засоренности глаз. После обследования в клинике ему поставили диагноз - токсико-аллергический конъюнктивит.

Выяснилось, что еще десять дней назад у мужчины покраснели глаза. «Ерунда!» - видимо, подумал рязанец, пошел в аптеку и накупил несколько видов глазных капель. Обратиться к офтальмологу он тогда даже не подумал, и начал лечиться сам.

В итоге, из-за безрассудного использования большого количества препаратов, мужчине стало только хуже - боль и неприятные ощущения в глазу серьезно усилились. Только тогда он все-таки решил обратиться за помощью к профессионалу.

— К сожалению, такие случаи происходят в моей работе очень часто, — рассказывает офтальмолог Марина Скопинцева. — Многие люди, у которых краснеют глаза, занимаются самолечением и зарабатывают себе токсико-аллергический конъюнктивит. А длительных страданий можно было бы избежать, если бы пациенты сразу же обращались к врачу.

Врач отменила все препараты, которыми лечился мужчина, и назначила ему курс увлажняющих капель. Через семь дней состояние пациента улучшилось.

Ранее «КП-Рязань» рассказывала историю, как рязанка по имени Ольга поблагодарила бригаду скорой помощи за то, что медики не только спасли ее бабушку от гипертонического криза, но и помогли пожилой пациентке отказаться от услуг целителей в интернете (читать подробнее).

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