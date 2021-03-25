Бригада скорой помощи отвадила рязанскую бабушку от интернет-лекарей

Жительница Рязани по имени Ольга поблагодарила бригаду скорой помощи: медики не только спасли ее бабушку от гипертонического криза, но и помогли пожилой пациентке отказаться от услуг целителей в интернете. Историей поделился областной минздрав.

Бабушка Ольги не так давно освоила виртуальное пространство, а в особенности увлеклась темой народной медицины. Она общалась со всякого рода «лекарями» по видеосвязи следовала сомнительным рекомендациям - пила травяные отвары, принимала БАДы. Сильного вреда от этого не было до тех пор, пока она не заболела по-настоящему.

- С утра бабушка почувствовала головокружение, боль в висках. Давление приближалось к 200. Лекарства пить отказывалась. Ей становилось всю хуже, мы очень переживали, и я вызвала скорую помощь, – рассказала Ольга приехавшим на вызов Лидии Бычковой и Екатерине Столяровой.

Бригада провела все необходимые обследования на предмет исключения коронавирусной инфекции. Измерили давление и сделали ЭКГ, ввели инъекцию.

- Медработники беседовали с бабушкой, говорили о проблемах, которые могут возникнуть при выполнении рекомендаций и советов неизвестных целителей. Сотрудники скорой были настолько доброжелательны и убедительны, что бабушка согласилась поехать в больницу, прежде она отказывалась категорически. Сейчас бабушка чувствует себя хорошо. Она решила впредь не общаться с онлайн-лекарями. Спасибо «скорой» за терпение и отзывчивость, - сказала Ольга.