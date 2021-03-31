Не стало труженика тыла, ветерана Великой Отечественной Георгия Гущина

Георгий Сергеевич Гущи. Фото: АО "Плазма".

Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, член Совета ветеранов Октябрьского района Рязани Георгий Сергеевич Гущин. Об этом в среду, 31 марта, на своих страницах сообщила газета «Рязанские ведомости».

Совет ветеранов скорбит по поводу ухода Георгия Сергеевича и выражает соболезнования родным и близким.

Как уточнили «Комсомольской правде» в городском Совете ветеранов, Георгий Сергеевич не был участником войны, он труженик тыла (они приравнены по статусу к ветеранам), чей самоотверженный труд приблизил долгожданную Победу.

После войны работал на рязанском предприятии «Плазма».

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