Ушла из жизни одна из главных хранительниц рязанской истории Вера Чернышова

Вера Ивановна Чернышова (1934-2021). Фото: ВООПИиК.

В среду, 24 марта, ушла из жизни Вера Ивановна Чернышова, многие годы возглавлявшая рязанское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

С 1970 года Вера Ивановна работала ответственным секретарем ВООПИиК, с 1979 года – заместителем председателя Рязанского областного отделения. С 2000 по 2017 годы – председателем Совета регионального отделения. В 2017 году избрана почетным председателям Совета, тогда же председателем Совета стал Андрей Петруцкий.

Веры Ивановна Чернышова – коренная рязанка, ребенок войны, заслуженный работник культуры РФ, лауреат Всероссийской премии «Хранители наследия» в номинации «Личность».

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