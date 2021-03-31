Маршрутка №88 временно изменила схему движения

Коммерческие автобусы №88 временно изменили маршрут, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Причина – работы на водопроводе на улице Великанова.

По информации властей, от конечной остановки на улице Крупской автобусы маршрута 88М2 следуют по улице Крупской, Народному бульвару, а далее по своему маршруту

Ремонтные работы «Водоканал» планирует завершить работы к 17:00 среды.

Ранее сообщалось, что из-за ремонтных работ временно изменился маршрут троллейбуса №10 (читать подробнее).

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