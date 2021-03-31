Схема маршрута троллейбуса №10 временно изменилась

Из-за работ на водопроводе в районе дома №8 по улице Великанова власти закрыто движение транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации. В связи с этим троллейбусы №10 будут следовать по схеме троллейбуса №4.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время власти могут пересмотреть маршрут автобуса№4, чтобы он проходил через улицу Мервинскую и 7-й Мервинский проезд. Сделать это хотят на благо жителей активно застраивающегося микрорайона (читать подробнее).

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