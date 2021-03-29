Маршрут автобуса №4 в Рязани хотят существенно изменить

25 марта в Рязани состоялось заседание общественного совета при управлении транспорта, в состав которого входят специалисты-транспортники и простые рязанцы, жители города.

На заседании озвучили предложение о пересмотре маршрута автобуса№4, чтобы он проходил через улицу Мервинскую и 7-й Мервинский проезд. Сделать это хотят на благо жителей активно застраивающегося микрорайона.

Специалисты управления транспорта данное предложение оценили положительно, а рязанцев попросили поучаствовать в опросе: «Поддерживаете ли вы данное изменение маршрута автобуса №4 в Московском районе?»

По состоянию на 29 марта 07:15, из 169 проголосовавших человек: 117 рязанцев – за изменения (69,23%), 52 человека – против (30,77%).

Как отметили в общественном совете, измененный маршрут охватит три остановки («Автовокзал», «Ростелеком», «7-й Мервинский проезд»), вместо одной («Кинокопировальная фабрика») при том же времени прохождения. Улучшится транспортное обслуживание соцобъектов - 10 поликлиника/больница, роддом №4, ЦРБ (сейчас межрайонная больница на остановке «Ростелеком»), корпуса агротехнологического университета, Академия Единоборств, автовокзал.

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