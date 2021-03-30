Появилось видео затопления проезда Шабулина

В Рязани от тающего снега затопило проезд Шабулина. Видео выложили в группе «Дороги Рязани».

На кадрах видно, как автомобили неспешно передвигаются, практически скрыв колеса под грязной водой.

Подписчики оставили множества комментариев, обратив критику в адрес городских властей:

«Нет в городе коммунальных служб, одни отчеты о проделанной работе. На улице Сенной, где одностороннее движение, тоже можно машину утопить. И ответственных не найти...»

Ранее сообщалось, как рязанцы пригласили чиновников полюбоваться глубоководными лужами. Жители поселка Дягилево уверены, что весенними пейзажами можно наслаждаться до конца жизни (читать подробнее с фото).

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