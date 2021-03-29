Рязанцы пригласили чиновников полюбоваться глубоководными лужами. Фото предоставлено жителями поселка Дягилево.

Жители поселка Дягилево пригласили в гости чиновников городской администрации, отвечающих за благоустройство Рязани, а также представителей подрядных организаций, которые всю зиму «занимались ландшафтным дизайном».

«Очень хотим, чтобы вы тоже насладились весенними пейзажами в поселке Дягилево. Перед вашим взором откроются потрясающие виды нечищенных дорог, великолепные сугробы грязного снега и глубоководные лужи. Не забудьте взять фотоаппарат, чтобы сделать незабываемые фотографии, которыми вы будете наслаждаться до конца жизни», - говорится в сообщении.

После таяния снега в рязанских дворах образовались настоящие реки. Фото предоставлено жителями поселка Дягилево.

Рязанцы уверяют, что ослепительную фотосессию можно провести и на улице Забакайльской у дома №15 корпус 2 и во дворах вокруг.

Ранее жители с улицы Халтурина предложили дать название «реке», которая разлилась на тротуаре. Размеры лужи впечатляют (читать подробнее).

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