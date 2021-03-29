Рязанцы дают название «реке», разлившейся на тротуаре по улице Халтурина. Фото: Рязань.

Рязанцы предложили дать название «реке», которая образовалась после таяния снега на одном из тротуаров по улице Халтурина. Судя по фотографии, размер лужи, которую можно обойти только по грязным сугробам, с десяток метров.

«Придумаем название реки? Улица Халтурина», - предложил анонимный подписчик паблика «Рязань».

В комментариях рязанцы активно подключились к предложению и набросали больше десяти вариантов названия: Халутурка, Халтуринка, Любимка, Грязань, Халтура, Хрюнина, Рывок и другие.

Ранее сообщалось, в Рязани в ямах и лужах улицы Семчинской застрял автобус №17. Многотонная машина забуксовала на ледяных выбоинах, покрытых льдом (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!