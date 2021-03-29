В разгар Великого поста рязанцы закупили девять тонн мяса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В самый разгар Великого поста рязанцы продолжают активно закупаться мясной продукцией. По данным регионального минсельхоза, в субботу, 27 марта, местные производители продали 9 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 8,5 тонн молока и молочных продуктов, 5,5 тонн хлеба и хлебобулочных изделий.

Кроме того, рязанцы приобрели две тонны живой рыбы, 3,4 тонны картофеля и около 12 тонн овощей и фруктов.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 3 апреля.

Отметим, что самый строгий пост в православной религии никак не влияет на количество проданного мяса на ярмарках выходного дня в Рязани. Продлится пост до 1 мая.

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