Накануне Великого поста рязанцы закупили 9 тонн мяса и колбас. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Накануне Великого поста, 13 марта, на четырех площадках ярмарок выходного дня в Рязани продали 9 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, сообщает министерство сельского хозяйства Рязанской области.

Кроме того, от 37 производителей продали 8,5 тонн молока и молочных продуктов, а также 3,3 тонны картофеля, 3,2 тонны овощей, 8 тонн яблок и груш.

Для сравнения, в преддверии новогодних праздников — 25, 26 и 27 декабря — на четырех ярмарочных площадках рязанцы купили всего 16 тонн мяса, а также – 14 тонн молока и молочных продуктов, 10 тонн картофеля и 8 тонн овощей.

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