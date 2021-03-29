На улице Крупской в Рязани накренилась опора ЛЭП. Источник: RZN_Life.

В Instagram появилась фотография накренившейся опоры линии электропередачи. Снимок, автором которого является рязанец с ником @dim_ast_, выложили в RZN_Life.

«В Рязани накренилась опора ЛЭП. Фото опоры линии электропередач сделано на улице Крупской. Опора столба электроснабжения находится в аварийном состоянии», - говорится в сообщении.

По словам местных жителей, «кривую опору» они наблюдают уже давно, столб стоит недалеко от ЦНТИ, и находится в ведении горэлектросетей.

В начале марта в центре Рязани переломился и едва не рухнул на дорогу столб контактной троллейбусной сети. На одном из участков улицы Горького образовался серьезный автомобильный затор (читать подробнее с фото).

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