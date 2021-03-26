В Рязани несовершеннолетний погиб под колесами электрички

Случившееся на рельсах под Рязанью - полная неожиданность для железнодорожников. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

26 марта около 16:30 рязанский подросток на перегоне "Лесок - 203 км" попал под колеса электропоезда, который двигался из Сасова в Рязань. Об этом "Комсомольской правде в Рязани" сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Как он уточнил, вины железнодорожников в случившемся нет.

Напомним, что в январе в Рязани помощник машиниста на четверть часа разлучил маму и детей. Женщина спустила детей на платформу, но сама выйти не успела – электричка тронулась.

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