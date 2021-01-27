«Срывай стоп-кран, быстрее!» В Рязани помощник машиниста на четверть часа разлучил маму и детей

Женщине советуют написать заявление в транспортную прокуратуру, чтобы истребовать данные самописца поезда и видеозаписи с камер разъездных кассиров. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

То, что многие железнодорожные платформы в Рязанской области, мягко говоря, не совсем удобны для пассажиров, знают многие, кто пользовался услугами ЦППК (организатора пригородных перевозок на ж/д). Поэтому процесс посадки/высадки из электрички может занимать больше времени, особенно для пожилых и детей. Это тоже понятно. Но не всем. Некоторые поездные бригады иногда так торопятся, что закрывают двери раньше, чем нужно. Очередной такой инцидент произошел утром 26 января.

Мама с двумя детьми 6 и 9 лет ехала на утренней электричке из Рыбного в Рязань. На пл. Лагерный она спустила детей на платформу, и…

— Электричка закрывает двери и трогается, — рассказывает она, при этом в тамбуре находились разъездные кассиры. Они все это видят, начинают мне говорить: «Нажимай кнопку, говори машинисту». Жму кнопку, машинист молчит, я кричу: «Останови, у меня дети одни стоят!» Он продолжает молчать, потом кассир говорит: «Срывай стоп-кран». Дергаю, электричка встает, жму кнопку, проходит пять минут, машинист говорит: «Ну, что еще надо?» Я ему кричу: «Дети одни стоят, почему двери закрыл?» Через 15 минут он открыл двери. Вышла и пошла. Дети ревели и плакали вовсю, с ними стояла женщина и мужчина. Мужчина уже дозвонился в экстренную службу по 112. Подскажите, куда обратиться с такой проблемой.

— Чтобы привлечь к ответственности железнодорожников, надо сначала как-то запротоколировать факт, — комментирует председатель РЕАП «Человек» Олег Попов. — Для этого, думаю, стоит для начала написать заявление в транспортную прокуратуру, а уже ее сотрудники могут истребовать данные самописца поезда и видеозаписи с камер разъездных кассиров. И обязательно сохранить билеты.

Пассажирка успела сфотографировать злополучную электричку.

Но может, срывая стоп-кран, женщина сама нарушила закон, за это предусмотрена административная ответственность? Но как нам пояснил представитель полиции, ответственность наступает за самовольную без надобности остановку поезда, а тут такая необходимость явно была, поэтому состава правонарушения нет.

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