Сотрудник управления СК стал Почетным юристом Рязанской области

Сотрудник управления СК Алексей Медведков стал Почетным юристом Рязанской области.

Алексею Медведкову, руководителю отдела процессуального контроля СУ СК России по Рязанской области присвоили звание «Почетный юрист Рязанской области», сообщаетсмя на сайте ведомства.

Награду за «заслуги в укреплении законности в защите прав и интересов граждан» вручил губернатор Николай Любимов.

Алексей Медведков начал службу в прокуратуре:

- с 2002 по 2007 годы — помощник прокурора Михайловского района, заместитель прокурора Сапожковского района, прокурор отдела и заместитель начальника отдела аппарата прокуратуры Рязанской области.

- с 2007 по 2010 годы — заместитель руководителя отдела, руководитель отдела процессуального контроля следственного управления СК при прокуратуре РФ по Рязанской области.

В 2011 году, с момента образования СК России как самостоятельного следственного органа, Медведков назначен на должность руководителя отдела процессуального контроля СУ СК России по Рязанской области.

Ранее сообщалось, что председателем женского совета при рязанском Следственном комитете стала старший помощник руководителя следственного управления (по взаимодействию со СМИ) Ирина Котова (читать подробнее).

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